Квоты на ноты
Заявка Окружного Дома народного творчества стала победителем номинации «Для малого ансамбля» программы творческих заказов Союза композиторов России «Ноты и квоты».
Благодаря этой поддержке югорский композитор Александр Перов, лауреат всероссийских и международных конкурсов, напишет произведение «Хэлум хурат» («Три картины») для квинтета обско-угорских национальных инструментов.
«Хэлум хурат» будет исполнять Народный фольклорный коллектив «Салы лёнгх» («Оленьими тропами») (с. Саранпауль, Березовский район). Произведение услышат в Ханты-Мансийске, Новосибирске, Петрозаводске и Москве.
Программа «Ноты и квоты», направленная на поддержку современных авторов, создана в 2021 году по инициативе Союза композиторов России. По заявкам, избранным на конкурсной основе, композитору заказывают творческое сочинение, выплачивают гонорар, и произведение исполняется на значимых отечественных и зарубежных сценах.
В 2025 году Союз композиторов России получил 108 заявок, по результатам конкурного отбора поддержку получат 25, в их числе Ханты-Мансийск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новогород, Казань, Ростов-на-Дону, Улан-Удэ.
Экспертный совет рассматривал заявки, оценивая уникальность произведения, географический охват концертной жизни, который исполнители гарантируют новому сочинению; репутации авторов, коллективов и заявленных концертных площадок.