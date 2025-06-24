Уникальную книгу «Тайна хантыйского леса» и автотур презентовали в Нефтеюганском районе
Особенность издания «Тайна хантыйского леса» в том, что она поможет детям изучить несколько фраз на языке ханты (сургутский диалект).
Презентация издания прошла во время заседания круглого стола по вопросам межмуниципального взаимодействия в сфере туризма. Книжка поможет детям дошкольного и младшего школьного возраста изучить 45 фраз на языке ханты с сургутским диалектом.
Вскоре экземпляры издания появятся во всех библиотеках поселений Нефтеюганского района, подчеркнула глава района Алла Бочко.
Участники встречи получили представленную книгу со сказкой в подарок. Среди гостей мероприятия был глава администрации Уватского района Тюменской области Вячеслав Елизаров, с которым Нефтеюганский район заключил соглашение о межмуниципальном сотрудничество в разных областях. Гость рассказал собравшимся об интересных достопримечательностях своего края и подчеркнул, что наши территории схожи во многом.
«Особенностью является то, что и у них, и у нас проживают ханты. Обсудили идею разработки общего туристического маршрута и представили нашу идею – первый в Нефтеюганском районе автомобильный тур «От лесов до горизонтов», – рассказала Алла Бочко.
«Проводим важную встречу с коллегами для обсуждения вопросов сотрудничества и взаимодействия в различных социальных сферах. Уверен, что наши совместные усилия принесут положительные результаты для жителей обоих районов!» – отметил в своем телеграм-канале Вячеслав Елизаров.
По словам Аллы Бочко, на встрече обсудили значение культурного обмена и необходимость сохранения этнических традиций коренных народов. Участники единогласно поддержали инициативу дальнейшего сотрудничества и совместного продвижения туристических маршрутов, направленных на популяризацию богатого исторического наследия финно-угорского народа.