Союз мастеров Югры отметил 30-летие со дня образования
В эти выходные народные мастера, художники отметили свой праздник День народных художественных промыслов. Официально он был учрежден Президентом РФ В. Путиным в прошлом году 17 июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, и ежегодное празднование намечается в предпоследнее воскресенье июня.
В этом году дата выпала на 22 июня, в связи, с чем в Ханты-Мансийске с 21 по 22 июня состоялся Форум мастеров народных промыслов Югры. Организаторами выступили Департамент культуры и Центр народных художественных промыслов и ремесел Югры. Его участниками стали более 50 мастеров и мастериц со всего автономного округа, среди которых было немало мастеров РФ и Югры по декоративно-прикладному искусству обских угров.
Для справки, в Ханты-Мансийском автономном округе создан Союз мастеров и ведёт свою работу уже на протяжении 30 лет. Первый учредительный Съезд Союза мастеров состоялся 21 июня 1995 года под руководством Общественной организации «Спасение Югры». Главной целью Союза является сохранение этнической самобытности, уклада жизни, культуры обско-угорских народов, и в то же время он объединяет мастеров традиционного народного искусства коренных народов автономного округа и специалистов данного профиля. Тогда первым председателем Союза мастеров была избрана Светлана Кирилловна Гындышева, а последние десять лет Союз мастеров Югры возглавляет Надежда Анатольевна Богордаева-Молданова.
В рамках нынешнего форума состоялись тематические дискуссионные площадки, где участники вместе с экспертами обсудили сохранение и развитие народных художественных промыслов. Мастерицы и мастера поделились своим опытом, представили свои изделия, показали традиционные технологии работы с природными материалами всем желающим. По изготовлению традиционных украшений из бисера с докладом выступила кандидат исторических наук Татьяна Александровна Молданова, экспертную оценку бисерным изделиям высказала искусствовед, член союза художников РФ Наталья Николаевна Фёдорова.
На открытие мероприятия приятным моментом было поздравление юбиляров среди мастериц из числа хантов и манси, которым исполнилось от 50 до 80 лет. Это Багишева Валентина Григорьевна, Лозямова Зоя Никифоровна, Лозямова Елизавета Тихоновна, Загайнова Нина Николаевна, Истомина Анна Степановна, Тарасова Татьяна Ермиловна, Ярсомова Альбина Лазаревна, Молданова Галина Сергеевна, Сызарова Виктория Владимировна, Филиппова Ирина Спиридоновна, Таратова Людмила Захаровна. Юбиляров поздравила директор Центра ремёсел Югры Марина Викторовна Кабакова и вручила памятные подарки.
Приоритетным событием форума стало проведение конкурса «Мастер года 2025», целью которого является поддержка талантов и сохранение уникальных технологий производства изделий народного творчества. Об этом сказала директор Департамента культуры Югры Маргарита Козлова, в приветственном слове это также отметила президент общественной организации Ассоциации «Спасение Югры» Людмила Александровна Алфёрова.
На закрытие Форума мастеров традиционного искусства прозвучали имена лучших мастеров округа 2025.
Итак, Дипломом победителя в номинации «Мастер года 2025. Мужские ремесла» наградили Вадичупова Анатолия Васильевича, а Дипломом победителя в номинации «Мастер года 2025. Женские ремесла» Макарову Ираиду Дмитриевну.
В номинации «Юный мастер 2025» Дипломом лауреата І степени удостоена
Ларионова Карина Юрьевна, Дипломом лауреата II степени Гришкина Екатерина Георгиевна и Дипломом лауреата III степени Гришкина Мария Георгиевна.
В номинации «Начинающий мастер 2025»» Диплом лауреата І степени получила Потпот Екатерина Игоревна, Диплом лауреата ІІ степени – Ерныхова Екатерина Сергеевна, Диплом лауреата III степени – Албина Любовь Алексеевна.
В номинации «Опытный мастер 2025» Дипломом лауреата І степени награждена Хатанзеева Татьяна Владимировна, Дипломом лауреата ІІ степени – Филиппова Ирина Спиридоновна, Дипломом лауреата III –
Ачимов Андрей Николаевич.
Участников форума поздравить и порадовать своим выступлением была приглашена 1 победитель телевизионного конкурса «новая звезда» Елена Лаптандер из Салехарда. Этнопевица поздравила всех с Днём народных художественных промыслов и исполнила зажигательный музыкальный номер на ненецком языке.
Мы поздравляем наших умельцев с заслуженными наградами и желаем всем дальнейших творческих успехов! Пусть замечательные мастера Югры продолжают восторгать людей прекрасными изделиями, передавать опыт и вдохновлять будущее поколение!
Тамара Мерова