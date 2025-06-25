В Югре стартовал XVI Международный IT-Форум — одно из крупнейших событий отраслевых событий в стране
В Ханты-Мансийске стартовал международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС. На протяжении трех дней окружные, российские и зарубежные компании, представители власти будут делиться своими инновационными разработками и подходами в той или иной сфере, проводить пленарные сессии, обсуждать актуальные вызовы и пути их решения. На церемонии открытия к гостям форума с видеоприветствием обратился полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.
«Цифровой форум в Югре уже давно стал одним из крупнейших событий в IT-сфере страны, где собираются ведущие отечественные и международные эксперты отрасли. В этом году на площадках форума будут работать более 5 тысяч человек. Среди них — представители свыше 45 государств. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин определил цифровую трансформацию, как одну из самых важных национальных целей развития», — отметил Артём Жога.
Он добавил, что принятые меры поддержки отечественной IT-отрасли обеспечили ее проникновение во все сферы нашей жизни. Можно с уверенностью говорить, что в Уральском федеральном округе сложился полноценный цифровой кластер.
«Нашими специалистами разрабатываются востребованные программные продукты и решения. Уверен, что основа для дальнейшего развития отрасли — это мощная образовательная и научная база. Совместная работа органов власти, IT-компаний и высших учебных заведений внесет ощутимый вклад в достижение технологической независимости нашей страны», — выразил уверенность полпред президента РФ в УрФО. Артём Жога поблагодарил организаторов форума и лично губернатора Югры Руслана Кухарука и пожелал интересных дискуссий на благо России.
Руслан Кухарук отметил, что многих участников 16 международного IT-Форума можно назвать друзьями, ведь уже не первый год они встречаются здесь, на площадке в Ханты-Мансийске, в Югре.
«За многие годы эта площадка стала местом, где можно обменяться самыми современными IT-решениями, где можно обменяться мнением, построить общие планы, заключить соглашения, которые касаются бизнес-среды», — подчеркнул губернатор Югры.
Глава региона напомнил слова нашего президента Владимира Путина с пленарной сессии Петербургского международного экономического форума о том, что «Позитивные технологические изменения должны распространяться по всему миру и быть доступными, при этом эффект от технологического прорыва должен приносить пользу, в том числе помогать снижению уровня бедности, повышения качества жизни».
Он подчеркнул, что без международного сотрудничества, обмена опытом и интеграции с мировыми технологиями наши усилия могут оказаться ограниченными.
«Взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС укреплять наши цифровые позиции, вырабатывать совместные стандарты, которые учитывают интересы всех участников», — сказал Руслан Кухарук.
Отметим, что форум продлится до 27 июня. Главная его тема — применение искусственного интеллекта в различных отраслях. Будут подняты вопросы информационной безопасности, развития беспилотной авиации, цифрового права, а также применения IT в здравоохранении, образовании, нефтегазовой отрасли, спорте и других сферах. Кроме того, в рамках форума пройдёт конференция по пространственному развитию и профориентационный форум для детей и молодежи «Юниор-ИТ».