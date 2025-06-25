Мансийский язык появится в Яндекс.Переводчике
Мансийский язык станет доступен для перевода в сервисе Яндекс.Переводчик. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук на открытии VII Международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО, передает корреспондент ugra-news.ru.
По мнению губернатора региона, «цифра» помогает сохранять культуру, языки, традиционный образ жизни. На IT-форуме в прошлом году участники уже поднимали этот вопрос, и за прошедший год удалось достичь заметных результатов.
«В частности, есть успехи по цифровизации одного из коренных языков малочисленных народов Севера — мансийского языка. Я думаю, что в ближайшее время на платформе Яндекса будет переводчик, который позволит абсолютно с любой точки мира узнать, как будет звучать по-мансийски то или иное слово. Сегодня мы также уже работаем над тем, чтобы приступить к оцифровке и сохранению оцифровок хантыйского языка. Наверное, это лучшее подтверждение того, как эта «цифра» работает на нас, на сохранение тех самых истоков, исторической памяти, на сохранение того, что было в основе многих цивилизаций, народов, проживающих в том числе на территории Югры», — считает Руслан Кухарук.
Он также отметил, что тематика конференции является основой и неотъемлемой частью тех деловых программ, которые осуществляют ЮНЕСКО. За долгие годы региону удалось выстроить эффективную работу с ЮНЕСКО, благодаря чему реализуются важные проекты международного уровня. Большой вклад в это сотрудничество вносит программа «Информация для всех».
Уникальной площадкой для изучения всех этих важных аспектов развития современного информационного общества стала серия инновационных конференций под общим названием «Информация и инжекция цифрового урока явной и неявной воздействия», которые российский комитет и правительство Югры проводят, начиная с 2018 года в рамках международного IT-форума. За прошедшие годы усилен оргкомитет конференции, сформирована обширная серия экспертов из различных стран мира, который объединяет специалистов области информации, коммуникации, науки, образования, культуры, представителей органов власти, средств массовой информации и гражданского общества, частного бизнеса.