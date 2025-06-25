Югорчане приняли участие в профсоюзном слете «УРА-2025»
Югру представила команда Ханты-Мансийска из 10 педагогов.
13 команд из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей представляли творческие агитбригады, участвовали в фестивале рабочей песни, проявляли себя в историческом квизе и спортивных играх. Всего в слете приняло участие 170 профсоюзных активистов УрФО.
В этом году слет был юбилейным и объединил три знаковые даты: 120 лет профсоюзам России, 35 лет Федерации независимых профсоюзов России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы предложили участникам уникальный формат – путешествие сквозь эпохи.
Первый день был посвящен эпохе образования профсоюзного движении в Российской Империи. Второй день – советский период, а третий день – 1990-е годы.
«В первый день команды погрузились в истоки профдвижения, представляя свое видение причин и целей его зарождения. Атмосферу создавали элементы костюмов – пионерские галстуки, повязанные как косынки, комментирует учитель начальных классов Гимназии № 1, руководитель делегации Югры Наталья Софронова. – А второй день, по единодушному мнению, стал самым насыщенным и атмосферным. Именно советский период запомнился больше всего духом сплоченности. Этот «рабочий путь», когда все вместе, поют, танцуют – незабываемо!»
Кульминацией вечера стал яркий фестиваль «Краски рабочей песни» в стиле 1990-х, где команды представили песни-переделки, посвященные профсоюзам или своим профессиям.
В завершающий день слета команды совершили исторический экскурс в будущее.
«Галстуки, повязанные на руку, стали символом современности. Команды представляли свое видение профсоюзов в будущем. Делегация Югры показала сценку, искусно переплетающую все три эпохи и перспективы, – рассказала Наталья Софронова. – Переодевания, песни эпох, глубокое погружение в историю – все это позволило прочувствовать, как менялось профдвижение, но его сердце – защита прав работника – оставалось неизменным».
Параллельно с историческим погружением кипела работа на образовательных площадках. Лекции, мастер-классы и дискуссии давали актуальные инструменты для эффективной профсоюзной работы сегодня.
Торжественной кульминацией слета стала закладка капсулы времени. В специальный металлический тубус поместили послание от организаторов, кураторов, финалисток конкурса «Профсоюзный лидер» и самых активных участников.
Капсула с пожеланиями и видением будущего профсоюзов отправилась в музей профсоюзов Южного Урала в Челябинске. Вскрыть ее предстоит через четверть века, участникам слета «УРА – 2050».
По словам представителей делегации Югры, слет дал возможность сплотиться, познакомиться с коллегами из других учреждений города, а потом привезти новые идеи и знания для наших педагогов.