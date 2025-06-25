В Югре вышел в свет словарь мифоритуальной и обрядовой лексики женского мира северных манси
Книгу представили в Кондинском районе в рамках проведения Этнофорума коренных народов Югры.
Презентовала «Словарь мифоритуальной лексики северных манси» ее автор – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Ханты-Мансийска Светлана Попова.
Она рассказала, что материал для словаря собирался около 30 лет. Но теперь в одном издании с помощью лексики реконструировано традиционное мировоззрение северной этнографической группы манси. Автор отследила, как в языке отражалась мифоритуальная, обрядовая и табуированная лексика.
«Издание включает более 400 слов и словарных статей, которые формируют представления о традиционной модели мира и образе мышления северной группы манси, отражают лексику обрядов, доступных женскому миру. В издание включены данные об информантах, от которых был собран материал, уточнялся и расширялся», говорится в сообщении Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
На презентации автор словаря представила также подготовленный в соавторстве с Н. В. Лукиной сборник «Антология поэзия Медвежьего праздника северных манси» (2020). Примечательно, что материалы, составившие содержание книги, были записаны финским исследователем А. Каннисто в 1901–1906 гг. на р. Северная Сосьва, а вот транслитерация и перевод на русский язык выполнили составители антологии.
На Этнофоруме прозвучало пожелание Светлане Поповой составить вторую часть «Словаря мифологической лексики северных манси», где будет отражаться лексика мужского мира.