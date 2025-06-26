В Ханты-Мансийске проходит Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС
Вчера, 25 июня 2025 года, в Органном зале КТЦ «Югра-Классик» в рамках XVI Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС состоялось торжественное открытие VII Международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО.
Главная тема форума– применение искусственного интеллекта в различных отраслях. В рамках события запланировано более 50 мероприятий, включая международные секции, конференцию ЮНЕСКО. Всего в деловой программе форума участвуют более пяти тысяч человек из 53 субъектов России и 47 стран, в том числе из Зимбабве, Кыргызской Республики и Никарагуа, а также представители посольств Анголы и Сьерра-Леоне в России. Впервые в этом году представлена страна-партнер – Республика Узбекистан.
Открывая конференцию, Губернатор Югры Руслан Кухарук поприветствовал гостей и пожелал им удачи и продуктивной работы. Глава региона отметил, что данная конференция позволяет говорить о задачах по сохранению традиций, культуры и языков коренных народов Севера. Глобализация и цифровизация не должны привести к утрате вековых знаний, духовных ценностей и лингвистического разнообразия.
«Есть успехи по цифровизации одного из коренных языков малочисленных народов Севера – мансийского языка. Я думаю, что в ближайшее время на платформе Яндекса будет переводчик, который позволит абсолютно с любой точки мира узнать, как будет звучать по-мансийски то или иное слово. Сегодня мы также уже работаем над тем, чтобы приступить к оцифровке и сохранению оцифровок хантыйского языка. Наверное, это лучшее подтверждение того, как эта «цифра» работает на нас, на сохранение тех самых истоков, исторической памяти, на сохранение того, что было в основе многих цивилизаций, народов, проживающих в том числе на территории Югры», - сказал он в ходе торжественного открытия.
Депутат думы Югры, член Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Татьяна Гоголева в ходе пленарного заседания «Языковое и культурное разнообразие в эпоху информационных технологий» выступила с докладом «Развитие цифрового вектора коренной Югры». Спикер отметила, что развитие нейросетей помимо плюсов несет и определенные риски. В частности, они, по её словам, плохо распознают языки коренных народов. «Искусственный интеллект еще не в состоянии тонко уловить особенности наших коренных языков и фольклора. При переводе искусственный интеллект зачастую изменяет тексты, усредняет их. Поэтому работа с обучением нейросетей должна вестись постоянно и с государственной поддержкой», - подытожила она.
Напомним, XVI Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Югре с 25 по 27 июня и является авторитетной площадкой для диалога российских и международных экспертов по актуальным тенденциям и инновационным решениям IT-отрасли.
Ирина Самсонова