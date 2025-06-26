Мероприятия ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» состоялись в Югре
В пгт. Высокий Нижневартовского района сотрудник ОМОН «Сокол-Югра» Управления Росгвардии по ХМАО — Югре Владислав С. стал почетным гостем торжественной линейки по случаю окончания спортивного сезона для воспитанников школы бокса «Вымпел». В прошлом представитель ведомства сам успешно занимался в данной секции.
В настоящее время в рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» он вместе с коллегами проводит для ребят дополнительные занятия по тактической, медицинской и высотной подготовке.
В своей приветственной речи, обращаясь к спортсменам, Владислав С. пожелал воспитанникам новых достижений в спорте и успехов в учебе, а одному из выпускников школы бокса — Денису, принявшему решение поступить в военный институт Росгвардии — надежных товарищей, выдержки и силы духа.
За 2024-2025 годы ребята под наставничеством тренера Сергея Назаряна приняли участие в 21 соревновании различного уровня от муниципального до международного, завоевав 60 золотых, 31 серебряную и 23 бронзовых медалей.
В Радужном в рамках пректа «Каникулы с Росгвардией» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре встретились с воспитанниками детского сада № 12 «Буратино». Росгвардейцы познакомили ребят со своей профессией и рассказали о служебных буднях экипажей Росгвардии.
Ярким и запоминающимся эпизодом встречи для юных югорчан стала демонстрация служебного транспорта. С интересом и неподдельным восторгом ребята посидели за рулем патрульной машины, примерив на себя роль стража правопорядка.
Следующее мероприятие акции «Каникулы с Росгвардией» состоится 3 июля в Ханты-Мансийске для воспитанников летнего оздоровительного лагеря при этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа».