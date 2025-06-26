Тема нейросетей и ИИ привлекла на площадки IT-Форума в Ханты-Мансийске продвинутую молодежь
В «Югра-Экспо» работало множество площадок для общения и образования молодых югорчан.
В частности, действовали зоны по формированию компетенций в сфере цифровой трансформации, кибергигиены, финансовой грамотности и виртуальной реальности. Особое внимание в этом году уделили возможностям нейросетей и работе с искусственным интеллектом (ИИ).
Много интересного предлагал выпускникам Югры профориентационный форум «Юниор ИТ — шаг к новым возможностям». Прошли экспертные сессии, интерактивные квесты, лектории, цифровые лаборатории и мастер-классы. И все для того, чтобы привлечь молодые кадры в IT-отрасль региона.
«К нам приезжают не случайные ребята, а состоявшиеся специалисты. Они занимаются в разных кружках по IT-направленностям, обучаются программированию. «Юниор ИТ» – это профориентационная история. Ребята пробуют себя в программировании, 3D-моделировании, робототехнике, работе с ИИ», — рассказал директор департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Дренин.
Особый интерес вызвали соревнования по гонкам дронов и фиджитал-спорту на Кубок Международного IT-Форума. В дисциплине «ритм-симулятор» участникам необходимо повторять движения на экране. Это тренирует координацию и выносливость будущих IT-специалистов, уверяют организаторы.
Гонки дронов прошли в классе 75 мм. Кто победил в соревновании, читайте здесь.
«Среди участников не только дети с 14 лет, в этом году самому старшему спортсмену было 42 года. Направление очень популярное. За первое место в этом классе мы вручаем 100 тысяч рублей, в техническом симуляторе — 70 тысяч рублей. На оба направления зарегистрировалось более 60 человек из Москвы, Тюмени, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска», — поделился подробностями президент Федерации гонок дронов Тюменской области Александр Милюхин.
Ведущая тема этого года — информационная безопасность. На мастер-классах специалисты ведущих IT-компаний помогали учащимся 8-11 классов формировать навыки безопасного поведения в цифровом пространстве, а также делились практическими советами для выявления признаков угроз и анализа потенциально вредоносных сайтов. Например, на встрече со студентами эксперты продемонстрировали признаки уязвимости на примере подключения к сети Wi-Fi, рассказали о базовых навыках защиты и минимизации рисков.
В ответ школьники представили свои IT-проекты по созданию компьютерных игр, мобильных приложений и веб-сервисов.
Площадка «Юниор ИТ» продолжит свою работу дискуссиями о построении карьеры в сфере технологий, мастер-классами по искусственное интеллекту и интерактивной викториной «Безопасный путь в эпоху ИИ».