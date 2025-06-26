День молодёжи в Югре в эти выходные отметят во всех городах и районах округа
Ханты-Мансийск
В полдень на Центральной площади окружной столицы стартует масштабная программа, которая предложит массу активностей и развлечений до 21 часа. Живая музыка, лектории, 12 площадок на все вкусы. Лекторий «Знание» начнет просветительский марафон о художниках, здоровье и цифровой перепрошивке, устроит политдебаты и встречи с участниками СВО, а в финале предложит посмотреть и обсудить фильм об уличном искусстве.
Для добровольцев будет работать специальная площадка «Место добрых дел», на которой в том числе будут представлены мастер-классы от волонтеров-медиков.
«Юнармия» в своей зоне научит обращению с оружием, вместе со «СборХМ» можно сплести маскировочные сети или изготовить окопные свечи, с «Волонтерами Победы» — сыграть в мемо-игры и викторины.
На площадке киберспорта состоится турнир по FIFA на Playstation 5.
«Барбарики» станут хедлайнерами площадки для молодых семей Всероссийского информационно-просветительского проекта «БУДЕМ РЯДОМ». 28 июня в 16:00 на Центральной площади окружной столицы маленькие непоседы и их родители будут петь, танцевать и веселиться. «Дружба — это не работа», «Что такое доброта», «Бибика» и многие другие любимые всеми детьми песни прозвучат со сцены фестиваля. Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте деньмолодёжи2025.рф.
Подробнее о расписании работы площадок можно узнать на странице во «ВКонтакте».
Нижневартовск
Город уже начал с размахом отмечать праздник под девизом «Север — место, где я молод» и посвятил ему мероприятия на целую неделю до 28 июня.
Запланированы фестиваль уличных видов спорта, кинолектории, квесты, мастер-классы и многое другое.
27 июня горожан приглашают на танцевальный вечер в Парк Победы «Вечеринка под пластинки». Это будет настоящая перекличка двух поколений молодежи — 1970-х гг. и наших современников: фронтовые песни, музыка стиляг, мировые хиты, авторские песни наших земляков и треки современных исполнителей.
В финальный день 28 июня состоятся фиджитал-игры, творческие выступления, розыгрыши, концерт хедлайнера на главной сцене. Кроме того, с 13:00 до 19:00 будут работать 6 блоков и 35 площадок по разным направлениям.
Больше подробностей — на странице во «ВКонтакте».
Сургут
Экономическая столица округа размахнулась на два праздничных дня — 28 и 29 июня. В первый день в парке «Кедровый лог» в 11:00 начнёт работу «Технофест» для любителей технического творчества. С 11:00 до 20:00 здесь пройдет чемпионат мира по неограниченному звуковому давлению, с 12:00 до 17:00 — выставка спецтехники, включая демонстрационные точки с участием экстренных служб и спасательных подразделений, с 13:00 до 17:00 — мастер-классы от экстренных служб. В течение всего дня будет работать фотозона с ретроавтомобилями, мотоциклами и внедорожниками.
29 июня с 12:00 на Центральной городской площади (пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской стартует молодежный фестиваль «Рядом», организованный как инициативный проект. Он объединит несколько тематических направлений. А также начнется мультиспортивная гонка «Кубок закалённых Севером», организованная центром «Сибирский легион». Участники в командах по два человека пройдут испытания на велосипеде, сапборде и бегом.
Кульминационными станут музыка и танцы: в 15:00 можно будет увидеть танцевальный баттл, где молодые танцоры поборются в формате раундов на выбывание. С 18:00 до 19:00 впервые в Сургуте состоится «Музыкальный марафон»: на сцену выйдут музыканты и горожане, чтобы вместе исполнить популярные песни в живом хоровом исполнении.
С 19:00 до 20:20 покажут себя студенческие коллективы, и завершит праздник диджейский сет с 20:30 до 22:00.
Нефтеюганск
День молодежи будут отмечать все выходные. 28 июня станет днем активности и идей: с 10:00 начнется бизнес-практикум (учимся зарабатывать на своих идеях), затем всех приглашают на экозабег (стартуем у крыльца ЦМИ), а с 17:30 начнутся интерактивы в Молодёжном центре – творчество, игры, кинопросмотры и общение.
29 июня назвали Днём адреналина и праздника, совместив форматы спорта, форумов и концертов. Спортсменам — с 10 велопробег «Жемчужины Югры», с 14 часов — спортивные активности, любителям потусить — с 13:00 Форум «Родные — любимые» в Городской библиотеке, а также мастер-классы, фотозоны, челленджи, спортивные площадки и сюрпризы от партнёров.
Завершится праздник концертом местных популярных групп.
Подробнее о расписаниях событий можно узнать на официальных ресурсах администраций, в средствах массовой информации и в тематических пабликах «Вконтакте».