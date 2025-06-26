День молодёжи в Югре в эти выходные отметят во всех городах и районах округа

В России создан реестр народных мастеров под названием «Живые традиции». В него вошли около ста участников из различных уголков страны — от Ямало-Ненецкого автономного округа до Приморского края. Об этом сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу проекта «Многодетная Россия».