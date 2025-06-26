27 июня в Югре пройдет день оказания бесплатной юридической помощи
Завтра, 27 июня, Югра поддержит проведение Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи.
Региональным координатором проведения масштабной акции в Югре выступила Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. В день проведения мероприятия специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека в Югре будут консультировать по самым различным правовым вопросам, начиная от соблюдения жилищного права и заканчивая вопросов, касающихся участников СВО и членов их семей.
В рамках просветительской акции с 9 до 18 часов можно будет бесплатно проконсультироваться с нотариусами, адвокатами, представителями Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и юридических клиник Югорского и Сургутского государственных университетов, специалистами Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Югре, Департамента социального развития автономного округа. С номерами телефонов аппарата Уполномоченного по правам человека в Югре, нотариальных контор и других участников акции можно ознакомиться здесь.