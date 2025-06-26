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Фото: Юлия Чудинова / «Ямал-Медиа»

Мастера из ЯНАО вошли в федеральный реестр народных умельцев «Живые традиции»

26.06.2025

В России создан реестр народных мастеров под названием «Живые традиции». В него вошли около ста участников из различных уголков страны — от Ямало-Ненецкого автономного округа до Приморского края. Об этом сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу проекта «Многодетная Россия».

«Этот проект — не просто список ремесленников. Мы формируем сообщество, объединённое общей задачей — сохранением и передачей культурного наследия», — подчеркнула Наталья Карпович, руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы».

Реестр включает три направления: семейные мастерские, индивидуальные мастера и ремесленные организации. В их числе — хранители редких ремёсел, инклюзивные студии и семейные династии, которые передают знания из поколения в поколение.

ЯНАО в реестре представляет, в частности, мастерица из Надыма Анна Кукушкина. Она занимается пошивом одежды с элементами традиционных орнаментов коренных народов Севера.

Познакомиться с другими участниками можно на официальном сайте проекта. Кроме того, 9 июля в Национальном центре «Россия» состоится виртуальная выставка, где на мультимедийных экранах продемонстрируют работы мастеров. Особое внимание организаторы уделят редким и исчезающим техникам традиционного ремесла. 

ugra-news.ru

26.06.2025

26.06.2025