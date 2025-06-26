Мастера из ЯНАО вошли в федеральный реестр народных умельцев «Живые традиции»
В России создан реестр народных мастеров под названием «Живые традиции». В него вошли около ста участников из различных уголков страны — от Ямало-Ненецкого автономного округа до Приморского края. Об этом сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу проекта «Многодетная Россия».
«Этот проект — не просто список ремесленников. Мы формируем сообщество, объединённое общей задачей — сохранением и передачей культурного наследия», — подчеркнула Наталья Карпович, руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы».
Реестр включает три направления: семейные мастерские, индивидуальные мастера и ремесленные организации. В их числе — хранители редких ремёсел, инклюзивные студии и семейные династии, которые передают знания из поколения в поколение.
ЯНАО в реестре представляет, в частности, мастерица из Надыма Анна Кукушкина. Она занимается пошивом одежды с элементами традиционных орнаментов коренных народов Севера.
Познакомиться с другими участниками можно на официальном сайте проекта. Кроме того, 9 июля в Национальном центре «Россия» состоится виртуальная выставка, где на мультимедийных экранах продемонстрируют работы мастеров. Особое внимание организаторы уделят редким и исчезающим техникам традиционного ремесла.