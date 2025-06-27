Дети участников СВО смогут бесплатно ездить на муниципальных автобусах по Сургутскому району
Дума Сургутского района приняла документ, согласно которому дети участников специальной военной операции смогут бесплатно ездить на муниципальных маршрутах между поселениями. Об этом сообщает районная администрация.
Накануне перечень льготных поездок дополнили еще одним автобусным маршрутом № 3, запущенным с 1 апреля этого.
«Проектом решения предлагается внести муниципальный автобусный маршрут № 3 «Лянтор – Лямина – Сытомино» в перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений, находящихся в границах Сургутского района, на которых установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда», – сообщил директор департамента ЖКХ, экологии и транспорта администрации Сургутского района Константин Карпеткин.
Депутаты Сургутского района единогласно поддержали введение льготы.
Как напомнили в администрации, до 31 июля 2025 года в Сургутском районе будет увеличена единовременная выплата для граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы. Для тех, кто заключает контракт через Военный комиссариат Югры или пункт отбора по контракту третьего разряда в Ханты-Мансийске выплата составит 3 200 000 рублей.
Региональные выплаты суммируются с федеральной поддержкой для военнослужащих в размере 400 000 рублей. В Сургутском районе при заключении контракта предусмотрена дополнительная выплата в размере 150 000 рублей из местного бюджета. Заработная плата в период прохождения службы от 210 000 рублей. Таким образом, единовременная сумма выплат бойцу, заключившему контракт в Югре, составляет 3 200 000 рублей — это самая высокая единовременная выплата в России. А за 12 месяцев бойцу выплачивают более 5 820 000 рублей. Вся информация о мерах поддержки военнослужащих по контракту и их семей доступна на официальных ресурсах: svo.admhmao.ru и voin86.ru.