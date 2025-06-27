Росгвардейцы провели летние мастер-классы для детей Югры
В поселке Высокий в Нижневартовском районе прошла встреча поколений. Сотрудник ОМОН «Сокол-Югра» Владислав С., бывший воспитанник школы бокса «Вымпел», вернулся в родной зал, но уже в роли наставника. На торжественной линейке, посвященной закрытию спортивного сезона, он поделился с юными боксерами воспоминаниями и напутствиями. Об этом сообщает informugra.ru.
«Когда-то я так же стоял на этой линейке, мечтая о спортивных победах. Сегодня вижу, как вы продолжаете славные традиции нашей школы», - отметил Владислав.
Особые слова он адресовал выпускнику Денису, который решил связать свою жизнь со службой в Росгвардии, пожелав ему стойкости, веры в себя и надёжных товарищей.
Школа бокса «Вымпел» демонстрирует впечатляющие результаты: за сезон ее воспитанники под руководством тренера Сергея Назаряна завоевали 114 медалей на турнирах разного уровня. В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» бойцы спецподразделения проводят для юных спортсменов мастер-классы по тактической, медицинской и высотной подготовке, передавая им ценные навыки.
Тем временем в Радужном росгвардейцы навестили воспитанников детского сада «Буратино». Малыши изучали устройство патрульного автомобиля и примеряли на себя роль стражей порядка.
3 июля эстафету акции подхватит Ханты-Мансийск: сотрудники Росгвардии проведут познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря при музее «Торум Маа».