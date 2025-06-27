Стратегию развития науки и медицинского образования определили в Югре
Под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука состоялось заседание Совета по вопросам высшего образования и науки, где обсуждались стратегические направления развития региона. Центральными темами стали поддержка научных исследований, совершенствование системы грантовой помощи и подготовка квалифицированных медицинских специалистов.
Губернатор Югры отметил, что президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФа подчеркнул значение научного и технологического прогресса:
«Глава государства обозначил эти направления как приоритетные задачи, стоящие перед страной. В этой связи важно обеспечить соответствующие условия для эффективной научной деятельности на уровне регионов», — сказал Руслан Кухарук.
Югра развивается и в науке. Так, по итогам Национального рейтинга научно-технологического развития, наш округ стал одним из лидеров по 11 показателям. По словам начальника управления непрерывного профессионального образования и науки департамента образования и науки Югры Александра Гомзяка, сейчас уже утвержден план по научно-технологическому развитию Югры на 2025–2027 годы.
Напомним, с 2022 года в Югре работает система грантовой поддержки научных коллективов. Как сообщил генеральный директор Фонда научно-технологического развития Югры Андрей Ткач, за это время проведено семь конкурсных отборов, в том числе на поддержку лабораторий Центра высоких биомедицинских технологий, молодых ученых и проектов по разным направлениям.
В сфере подготовки медицинских кадров югорские вузы показывают стабильно высокие результаты. Югорский государственный университет занимает лидирующие позиции по гуманитарным направлениям, Сургутский государственный педагогический университет входит в число лучших по подготовке педагогов, а Ханты-Мансийская медицинская академия уверенно держится на втором месте среди медицинских вузов страны. Сургутский государственный университет также демонстрирует высокие показатели, входя в десятку лучших по трём направлениям одновременно.
По информации директора департамента здравоохранения Югры Романа Паськова, на 1 июня 2025 года в медицинских организациях округа работают 8 673 врача и 20 623 специалиста среднего медицинского звена. За год количество врачей увеличилось на 134 человека.