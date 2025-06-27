Кибербезопасность — в фокусе внимания IT-Форума в Югре: эксперты предлагают решения
В рамках экспертной сессии «Кибербезопасность данных – ключевой фактор устойчивого экономического развития и цифровой трансформации государства» участники IT-Форума в Ханты-Мансийске выявили тренды развития.
Кибербезопасность – один из ключевых вопросов всей мировой цифровой повестки. На IT-Форуме в Югре течение двух дней проходили сессии, мастер-классы и встречи для молодежи для совершенствования механизмов защиты данных.
Президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович сформулировал основные тренды в сфере кибербезопасности:
«Тренд первый – это требование технологического суверенитета. В будущем будут хорошо себя чувствовать страны, которые научились дружить с соседями и друг с другом. У России это сейчас получается. Второй – сейчас мы стоим на пороге цифрового НАТО, в основе которого будут безлюдные интеллектуальные технологии».
Отдельно эксперт отметил еще одно направление – работа с ИИ, который может служить как мошенникам, так и обычным людям. Андрей Масалович подчеркнул, что сегодня главное – усиленно бороться с кибертерроризмом и учиться защищать нейросети от атак.
По наблюдениям специалистов, кибербезопасность – это уже давно не про кибернетику и IT-сферу. Сегодня это касается всех сфер жизни: экономики, власти, промышленности. Вице-Президент ГК «ИнфоТеКС» Сергей Дурягин рассказал о решении по защите персональных и корпоративных данных:
«Мы сталкиваемся с охраной рабочих станций через систему защитных данных или антивирус. Многие считают, что этого достаточно. Но мы не стали концентрироваться на персональном экране и средствах защиты. Endpoint Protection – комплекс мер и технологий, направленных на обеспечение безопасности устройств, подключенных к корпоративной сети, который позволяет обнаружить и предотвратить атаки на уровне сервера».
Специалисты выявили в и слабое звено – веб-приложения.
«Если говорить о веб-приложении – у нас есть некий жизненный цикл информационной системы. Он начинается от постановки задач, проходит через разработку, приемку и выходит на эксплуатацию. Суть принципа – чем раньше мы занимаемся безопасностью, тем меньше уязвимостей попадает», – пояснил директор по развитию бизнеса «СолидСофт» Вячеслав Железняков.
Особое внимание эксперты уделили вопросу развития у подрастающего поколения навыков информационной безопасности. Поэтому на секции «Юниор ИТ» IT-Форума школьники проходили мастер-классы и посещали митапы для формирования культуры безопасной работы в цифровом пространстве. Обсуждали также угрозы и риски в интернете, а также важные аспекты безопасного взаимодействия с нейросетями.