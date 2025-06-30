Югра расширяет поддержку студентов
Поддержка учащейся молодежи и семей: эти и другие темы обсудили 30 июня на заседании попечительского совета ЮГУ. Отметим, что он приурочен к торжественной церемонии вручения выпускникам красных дипломов.
На заседании попечительского совета подчеркивали, что современная система образования должна отвечать вызовам времени:
«Молодежь сегодня другая, экономика другая — и мы должны создать условия, чтобы студенты не боялись будущего. Девчонок, конечно, больше, но мы должны подумать, как привить нашим ребятам больше ответственности и замотивировать их», — отметил в рассуждении депутат Государственной Думы Российской Федерации Павел Завальный.
Так, молодым семьям ЮГУ предоставляются материальная поддержка, помощь с жильем и общежитием. Семьям также окажут необходимую юридическую помочь, содействие в трудоустройстве. Кроме того, на заседании обсудили расширение мер поддержки, в частности, помощь при рождении детей.
«Буквально полторы недели назад в Екатеринбурге было заседание ректоров и встреча с министром науки и образования Валерием Фальковым и полномочным представителем Президента в УрФО Артемом Жогой. Была дана оценка вузам региона, как в них продвигается семейная политика. ЮГУ занял первое место», — рассказал ректор вуза Роман Кучин.
Еще один вопрос, который обсуждали на заседании попечительского советп — работа с участниками СВО, с детьми участников СВО, которые обучаются в университете. Для них также созданы все условия для того, чтобы поступить, обучаться. Для каждого готовят индивидуальные образовательные траектории, оказывают помощь.
Благодаря проекту «Герои Югры» желающие получить среднее профессиональное образование могут это сделать в ЮГУ. Таковых уже 32 человека. На совете рассмотрели результаты трудоустройства студентов. По словам ректора вуза, Югорский госуниверситет стал первым в России по трудоустройству по гуманитарному направлению.