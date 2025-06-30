Сургутский район представил свои цифровые разработки на Международном IT-форуме
В Ханты-Мансийске подошел к концу международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС, на котором Сургутский район продемонстрировал свои цифровые технологии в сфере молодежной политики и спорта. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой.
«На выставке «Цифровые технологии для всех» прошла презентация мобильного молодежного центра. Гости могли увидеть в действии 3D-принтер, протестировать автосимулятор и графическую станцию, а также совершить виртуальную экскурсию по Барсовой горе. Особый интерес вызвала фиджитал-площадка с Just Dance — технологии и спорт сегодня идут рука об руку», — отметил Андрей Трубецкой.
Кроме того, в рамках форума состоялся Кубок в дисциплине ритм-симулятор – районная спортшкола выступила соорганизатором чемпионата.
«Сургутский район активно развивает современные образовательные и молодежные пространства. У нас работают стойбищные школы, молодежные центры нового формата, скоро откроется первая муниципальная школа цифровых видов спорта. Все учреждения оснащены современной техникой, позволяющей осваивать передовые направления: от архитектурного моделирования и графического дизайна до веб-разработки», — сказал Андрей Трубецкой.