Югорские семьи смогут проявить себя в «Семейной зарнице»
Всероссийский патриотический проект «Семейная зарница» открывает новые возможности для жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Организаторы особо подчеркивают, что ждут активного участия семей из всех уголков Югры — от крупных городов до небольших северных поселений.
Для югорчан этот конкурс — не просто соревнование, а возможность укрепить семейные узы, передать детям традиционные ценности и показать характер.
По словам замминистра обороны РФ, председателя Фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, проект направлен прежде всего на патриотическое воспитание и укрепление традиционных ценностей:
«Важно, что наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые как никто другой понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы», —подчеркнула Цивилева.
Проект проходит в несколько этапов. Сначала семьи подают заявки через региональное отделение Фонда «Защитники Отечества». Затем в июле предстоит подготовить творческую видеовизитку, где нужно продемонстрировать не только физическую подготовку, но и знания истории России. Самые достойные команды попадут в финал, который состоится в сентябре.
Югорчане, желающие принять участие в проекте, могут получить подробную информацию в региональном отделении Фонда «Защитники Отечества» или на официальном сайте организации. Это прекрасный шанс для всей семьи проявить себя и создать незабываемые воспоминания.