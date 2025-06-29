Двое педагогов из Югры получили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
Указом президента России Владимира Путина Максиму Овсянникову, учителю гимназии города Советского, и Эльвире Хаматнуровой, преподавателю лицея из Нижневартовска, присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Звания присвоены, как следует из указа президента, за выдающиеся достижения в области образования.
«Присвоение государственных званий стало заслуженным признанием многолетнего вклада преподавателей в развитие российского образования и формирование профессиональной компетенции молодого поколения Югры», — сообщает официальный портал правительства региона.
Оба учителя имеют большой стаж работы, они становились победителями престижных профессиональных конкурсов регионального уровня. Их не раз отмечали как педагогов, воспитавших призеров и победителей всероссийских школьных олимпиад.
«Эльвиру Хаматнурову знают многие в Нижневартовске. После ее уроков репетитор не потребуется, ЕГЭ окажется легким развлечением. Когда я выпускался, то средний балл параллели составил выше 80 баллов — при таком раскладе и в университете будет легко учиться. Не поверите, но ее уроки никто не прогуливал, дисциплина — железная, но могла и пошутить», — говорит Никита Тимакин, студент Уральского федерального университета.