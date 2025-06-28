Руслан Кухарук отпраздновал Сабантуй вместе с жителями Урая

В Ханты-Мансийске подошел к концу международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС, на котором Сургутский район продемонстрировал свои цифровые технологии в сфере молодежной политики и спорта. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой.