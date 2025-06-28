Руслан Кухарук отпраздновал Сабантуй вместе с жителями Урая
Урай 28 июня встречал гостей на национальном празднике — окружном «Сабантуе–2025», который состоялся на набережной имени А. Петрова.
Сабантуй – народный праздник с тысячелетней историей, укрепляющий культурные, экономические связи между регионами России, в таком многонациональном регионе как Югра, объединившая в одну семью 124 народа, давно уже перестал быть исключительно татаро-башкирским праздником и получил статус одного из самых важных межнациональных событий.
Вместе с почетными гостями старт окружному Сабантую в Урае дал губернатор Югры Руслан Кухарук.
«На время праздника набережная Конды стала точкой притяжения, важной площадкой для межкультурного диалога»,— отметил глава региона.
Для всех желающих на главной сцене развернулось яркое представление, параллельно с выступлениями артистов можно было попробовать национальные блюда, познакомиться с историей праздника, приобрести изделия народных промыслов. Не обошлось и без традиционных сабантуйских забав: борьбы корэш, бега в мешках, лазания на столб за призом.
По случаю народного гулянья испекли самый большой чак-чак в Югре: вес национального угощения — тонна. Здесь же — вкуснейшая домашняя лапша, которой в башкирских и татарских семьях кормят мужей после тяжелого трудового дня. К лапше — пресные лепешки с начинкой под названием «костыбы».
В рамках праздника к себе на подворье зазывали к себе армяне, таджики, казахи, ханты, манси, — в Урае с населением 41 тысяча человек проживают представители более 30 национальностей.
Сабантуй-2025 посвятили традиционным семейным ценностям и памяти героев, которые своим мужеством и любовью к Родине навсегда вписали свои имена в историю России.
«Благодарю организаторов Сабантуя, артистов, представителей национальных автономий из городов и районов Югры, Татарстана и Башкортостана за проделанную работу и внимание к деталям. Праздник подарил жителям и гостям региона массу положительных эмоций и впечатлений, став ярким свидетельством многонационального единства и культурного богатства Югры, России»,— отметил Руслан Кухарук.