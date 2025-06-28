Жители и гости Ханты-Мансийска на Центральной площади активно отмечают День молодежи
Множество развлекательных и тематических площадок предложили сегодня гостям организаторы празднования Дня молодежи на Центральной площади в Ханты-Мансийске. Для жителей всех возрастов здесь работают десятки зон по интересам.
Самые креативные могут попробовать себя в творческих мастер-классах, аква-гриме, плетении бисером и многом другом. Для любителей активного образа жизни разбиты площадки для игры в стритбол, катании на байках и скейтбордах, также можно испытать себя в конкурсах по прыжкам на скакалке, в танцевальных батлах, турнире по кибеспорту на приставках, поиграть в слова, различные настольные и напольные игры, полепить из глины, поупражняться в плетении кос и так далее.
Все посетители площади могут ознакомиться с выставкой образцов вооружения и военной экипировки, раритетных пластинок, а также внести свой вклад в защиту окружающей среды, приняв личное участие в переработке пластиковых крышечек.
Также на площади организована выставка о результатах деятельности регионального отделения организации «Молодая Гвардия Единой России». Здесь расположен стенд с информацией о деятельности регионального отделения.
В лаунж-зоне для гостей постарше организованы просветительские лекции о воспитании детей, безопасном поведении, а также на темы истории, культуры и другие. Кроме того, на празднике организована экскурсия для участников Международного клуба дружбы Югры.
Поприветствовать жителей и гостей окружной столицы на праздник пришел первый заместитель губернатора Югры Павел Тараканов. Он также осмотрел выставочные площадки организаций патриотического воспитания молодежи, пообщался с организаторами и гостями.
Для тех, кто проголодался или в такую жаркую погоду испытывает жажду, работают фудтрак и заведения общественного питания.
Во второй половине дня на главной региональной площадке Дня молодежи в выступают как югорские, так и приезжие музыканты. Среди них артисты из Ханты-Мансийска «Mash Market», «Афлай», ВИА «Батин рок», сургутская кавер-группа «RECOVER BAND», а также знаменитый детский коллектив «Барбарики». В завершении дня на сцену выйдут хэдлйнеры праздника — группа 25/17.
Добавим, что праздничные мероприятия сегодня организованы в различных муниципалитетах округа. Так, в Нижневартовске организованы фиджитал-игры, розыгрыши, концерт и многое другое. Сургутяне проводят праздник в парке «Кедровый лог», где проходит «Технофест». В рамках мероприятия организован чемпионат мира по неограниченному звуковому давлению, выставка спецтехники, мастер-классы, фотозоны. А завтра на центральной площади города начнется фестиваль «Рядом». Гостей ждут мультиспортивные гонки, танцевальные поединки, музыкальный марафон, выступления студенческих коллективов и диджейский сет.
Тем временем в Нефтеюганск проходят бизнес-практикумы, экозабег, интерактивные мероприятия.