В Югре начался приём заявок на премию губернатора для талантливой молодёжи
В Югре в День молодежи стартовал приём заявок на премию губернатора. Принять участие могут жители округа от 14 до 35 лет, которые добились заметных успехов в разных сферах — учёбе, работе, творчестве, науке, спорте или общественной деятельности.
Премия вручается по разным направлениям, среди них — медиакоммуникации, добровольческая (волонтёрская) деятельность, общественно-политическая деятельность, формирование здорового образа жизни, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, развитие студенческого или школьного потенциала, предпринимательство и управление, научно-техническое развитие и другие.
Подать заявку можно до 17 сентября 2025 года через платформу «Единый Личный Кабинет Активиста».
Участвовать не смогут только те, кто уже получал премию в 2022, 2023 или 2024 году.
Дополнительную информацию можно узнать в Молодёжном центре Югры по телефону: 8 (3467) 38-88-87, доб. 709 (Алена Лабунец).