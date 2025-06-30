В Югре Росгвардия обеспечила безопасность на Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с коллегами из регионального УМВД России обеспечили безопасность проведения XVI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, состоявшегося в период с 25 по 27 июня в Ханты-Мансийске.
Масштабное мероприятие посетило более пяти тысяч участников из 45 стран и 75 субъектов Российской Федерации.
В рамках форума на панельных дискуссиях, стратегических сессиях и круглых столах участники обсудили вопросы сферы кибербезопасности, развития и использования беспилотных авиационных систем, цифровой трансформации образования и многие другие.
Перед началом мероприятий специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» и инспекторы кинологи с минно-розыскными собаками заблаговременно обследовали места проведения мероприятий и прилегающие к ним территории на отсутствие подозрительных предметов.
На площадках проведения IT-форума были организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны. На случай осложнения обстановки сформирован резерв от спецподразделений Росгвардии.
Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было.