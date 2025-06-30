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В Югре сотрудники Росгвардии приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

30.06.2025

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре присоединились к Федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», состоявшейся во всех субъектах страны.

Масштабный проект объединил соискателей и работодателей из различных сфер деятельности.

Так, в пгт. Березово на площадке районного центра занятости населения представители Росгвардии презентовали участникам мероприятия профессию защитника правопорядка, рассказали об особенностях, задачах и преимуществах службы в арктической зоне региона.

В г. Нягани в рамках профориентационной работы сотрудники вневедомственной охраны проинформировали ребят, посетивших ярмарку трудоустройства, о требованиях к кандидатам и продемонстрировали им экипировку и оснащение, используемые экипажами Росгвардии при несении службы на маршрутах патрулирования.

Югорчанам, изъявившим желание вступить в ряды Росгвардии, была оказана консультативная помощь.

Подобные мероприятия также прошли в гг. Нефтеюганске и Лангепасе.

30.06.2025

30.06.2025