В Югре сотрудники Росгвардии приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре присоединились к Федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», состоявшейся во всех субъектах страны.
Масштабный проект объединил соискателей и работодателей из различных сфер деятельности.
Так, в пгт. Березово на площадке районного центра занятости населения представители Росгвардии презентовали участникам мероприятия профессию защитника правопорядка, рассказали об особенностях, задачах и преимуществах службы в арктической зоне региона.
В г. Нягани в рамках профориентационной работы сотрудники вневедомственной охраны проинформировали ребят, посетивших ярмарку трудоустройства, о требованиях к кандидатам и продемонстрировали им экипировку и оснащение, используемые экипажами Росгвардии при несении службы на маршрутах патрулирования.
Югорчанам, изъявившим желание вступить в ряды Росгвардии, была оказана консультативная помощь.
Подобные мероприятия также прошли в гг. Нефтеюганске и Лангепасе.