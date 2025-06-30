Участники Международного IT-форума бесплатно отправили тысячу открыток почтой из Ханты-Мансийска в разные точки России и мира
25 – 27 июня Ханты-Мансийск принимал XVI Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Для участников и гостей форума Почта России организовала пункты посткроссинга.
Организаторы подготовили 1 000 открыток с символикой форума специально к мероприятию. Участники Международного IT-форума могли бесплатно получить открытки, подписать и опустить их в почтовый ящик в пунктах посткроссинга Почты. Открытки разлетелись не только по территории Ханты-Мансийского автономного округа, но и в разные уголки России, от Москвы до Владивостока, и в страны ближнего и дальнего зарубежья – Армению, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Турцию, Китай, Мексику, Сьерра-Леоне, Анголу, Индию.
«Почта России не первый год участвует в Международном IT-форуме. Форум проводится с 2008 года и за прошедшие годы прочно закрепился на международном уровне, объединив органы власти, экспертов, дипломатов, научное и бизнес сообщества. Почтовые открытки пользуются большой популярностью среди участников и гостей мероприятия. Они с удовольствием их подписывают и отправляют по почте родным, друзьям и коллегам в другие города и страны, делясь приятными эмоциями и впечатлениями», — отметил директор регионального управления Почты России Александр Журавлёв.