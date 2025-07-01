Депздрав Югры ежегодно отправляет на санаторно-курортное лечение около 12 000 человек, находящихся под диспансерным наблюдением
Качество санаторно-курортного лечения ветеранов, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов обсудили на заседании Комиссии по накоплению человеческого капитала, развитию здравоохранения и инклюзивных практик Общественной палаты Югры.
Участниками заседания стали представители сферы здравоохранения региона и организаций по работе с людьми с ограниченными возможностями.
«В округе путевки санаторно-курортного лечения предоставляют Социальный фонд России по Югре и окружной Департамент здравоохранения. На сегодняшнем заседании мы подняли вопросы механизма, процедур, проблем и в целом работы предоставления санаторно-курортного лечения», - прокомментировал заместитель председателя Комиссии Сергей Филатов.
Ежегодно на санаторно-курортное лечение направляется более 12 тысяч югорчан, находящихся под диспансерным наблюдением.
Оздоровительное лечение можно получить в 3 медицинских организациях Югры: в санатории «Юган», Урайской окружной больнице медицинской реабилитации и в Детском противотуберкулезном санатории им. Е.М. Сагандуковой. Также северян отправляют и в другие регионы, среди них — Тюменская область, Краснодарский край, Крым.
На 2025 год заключено 12 государственных контрактов на 2 803 путевки, в том числе для 755 детей. Ветеранам боевых действий и их детям путевки предоставляются в первую очередь.
Отметим, что с 2025 года ветераны специальной военной операции начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в реабилитационных центрах Социального фонда России.
Как рассказала заместитель управляющего регионального ведомства Ольга Галюк, Отделение СФР по Югре обеспечивает персональное сопровождение каждого участника СВО на протяжении всего процесса: с момента подачи заявления, пока он находится на лечении и до возвращения домой.