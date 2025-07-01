Сургутский район – в тройке призеров международного конкурса «Россия твоими глазами»
Третье место в номинации «Народы России» заняло видео «ЧУМовой тур» Олеси Сопочиной о жизни на родовом стойбище.
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале отметил, что ролик был представлен Информационным центром МАУ «РУСС». А всего на конкурс, организованный Минэкономразвития РФ совместно с Центром стратегических разработок, поступило 4,2 тысячи работ со всей России и из-за рубежа.
«Только в рамках «ЧУМового тура» стойбище Сопочиных уже в этом году приняло более 200 человек, а в прошлом – около 500. За 2024 год Сургутский район посетили свыше 215 тысяч туристов, а за последние пять лет – более 850 тысяч человек. Гости приезжают из Беларуси, Казахстана, Сербии, Голландии и Индии. Среди популярных маршрутов – родовые стойбища Кантеровых и Сопочиных, туристическая тропа «ЧелоВечность», деревни Русскинская и Тундрино», – уточняется в сообщении главы района.
Видеоконтент, подготовленный муниципалитетом, не раз становился победителем престижных конкурсов: на «Диво России» и «Диво Евразии» были отмечены видеоклипы о жизни ханты и об охотничьем хозяйстве «Еловое». Андрей Трубецкой также напомнил, что в 2024 году Сургутский район был удостоен регионального признания в рамках конкурса «Лидеры туриндустрии Югры» за видео о национальной деревне Русскинская, а музей Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова вошел в топ-1000 достопримечательностей России.