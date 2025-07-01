Сургутский район – в тройке призеров международного конкурса «Россия твоими глазами»

«Медицинский информационно-аналитический центр» развернул на борту медтеплохода «Николай Пирогов» ИИ-сервис «Третье Мнение» для автоматического анализа рентген-снимков. Напомним, что специалисты плавполиклиники оказывают медпомощь в отдаленных уголках Югры в период летней навигации.