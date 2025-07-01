В Югре искусственный интеллект помогает врачам плавполиклиники «Николай Пирогов» обрабатывать рентген-снимки прямо во время рейса
«Медицинский информационно-аналитический центр» развернул на борту медтеплохода «Николай Пирогов» ИИ-сервис «Третье Мнение» для автоматического анализа рентген-снимков. Напомним, что специалисты плавполиклиники оказывают медпомощь в отдаленных уголках Югры в период летней навигации. Снимки пациентов будут обрабатывать прямо во время рейса и формировать первичные заключения для врачей‑рентгенологов, графически отмечая области с признаками заболеваний. Программа сокращает время на диагностику на 58%, снижая рутинную нагрузку на рентген-специалистов и вероятность пропуска признаков нарушений. ИИ‑модуль способен увеличить количество расшифрованных исследований до 84 в сутки без расширения штата.
ИИ будут использовать и в целях опережающего (на ранних стадиях) выявления рака молочной железы в рамках программ онкноскрининга. ИИ-модуль для поддержки маммографии установят в июле.
«Интеграция искусственного интеллекта делает медицинский теплоход высокотехнологичной платформой для оказания помощи. Такие цифровые инструменты помогают врачам быстрее принимать обоснованные диагностические решения, а жителям отдаленных территорий — получать современную медицинскую помощь, не покидая свои населённые пункты», - отметил директор Департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.
Осенью оба ИИ-модуля — для поддержки врачей в рентгенографии и маммографии — будут установлены на новом медтеплоходе «Святитель Лука», рассчитанном на 25 врачей и 50 пациентов. Судно будет курсировать по Оби и Иртышу, обеспечивая доступ к диагностике в труднодоступных посёлках.
Отметим, что на корабле «Николай Пирогов» работают 19 врачей и специалистов, включая хирурга, невролога и эндокринолога. Поликлиника оснащена цифровым рентген‑комплексом, маммографом, ультразвуковой системой, клинико‑диагностической лабораторией и гематологическим анализатором.
История плавучих поликлиник Югры насчитывает более полувека, она началась в 1968 году с судна «Здоровье». В 1993‑м был спущен специализированный теплоход «Николай Пирогов», который остается флагманом водной медицины округа и единственным в России судном, где пациенты проходят полную диагностику прямо на реке. Вскоре к нему присоединится «напарник» - теплоход медицинского назначения «Святитель Лука».