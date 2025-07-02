В Ханты-Мансийске открыли первый в Югре Центр активного долголетия
В Ханты-Мансийске для пожилых югорчан открыл двери первый в регионе Центр активного долголетия.
Организация совмещает в себе все виды досуга, которые могут быть интересны и полезны людям «серебряного» возраста. Учреждение открыто по национальному проекту «Семья» федерального проекта «Старшее поколение». Его уникальность — в объединении активного досуга, оздоровления, творчества и общения.
Экосистема центра площадью 900 кв. м включает шесть тематических пространств: досуг (с кулинарной студией, творческими и ремесленными мастерскими); гериатрическую помощь; шумную гостиную (зал-трансформер, организаторы); пространство психологической помощи, а также пространство здоровья и физической активности.
Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, это новое пространство для жителей старшего поколения, где каждый сможет найти занятие по душе, реализовать свои интересы, получить социальную и медицинскую поддержку.
«В рамках визита в Центр предложил расширить функционал электронной карты «Активный югорчанин»: заложить в нее не только возможность использования мер социальной поддержки, но и получение услуг от организаций-партнеров. Так, предоставление бесплатного доступа в культурные и спортивные учреждения станет еще одним способом поблагодарить представителей старшего поколения за активную жизненную позицию», — написал в своих официальных соцсетях губернатор.
Отметим, что в Югре каждый шестой житель — представитель «серебряного» возраста. В автономном округе проживает более 1300 долгожителей. Старшее поколение югорчан очень активное: более 60 тысяч пожилых жителей округа регулярно занимаются спортом, многие участвуют в волонтерском движении, находят себя в творчестве.
«Заканчивая трудовую деятельность, пожилые люди иногда остаются с собой один на один в четырех стенах. И не всегда могут найти себя в чем-то, чтобы даст силы и дальше продолжать активную жизнь. А наш центр дает новый толчок для интереса к жизни», — прокомментировала нашим коллегам из ОТРК «Югра» директор Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения Мария Завтур.
Напомним, что региональная программа «Активное долголетие Югры» включает 48 мероприятий, почти половина из них — в ведении депсоцразвития Югры. Регион уже сейчас предлагает 15 видов социальных гарантий для старшего поколения. Открытие Центра активного долголетия на базе Центра социального обслуживания в Ханты-Мансийске стало важной инициативой.
В апреле на заседании Общественной палаты Югры, посвященном вопросам поддержки пожилых югорчан и возможностям их самореализации заместитель директора депсоцразвития Югры Светлана Круглова подчеркнула:
«Наша задача — создать для пожилых граждан новое место притяжения. Полноправными хозяевами и главными инициаторами всех событий в центре выступят активные югорчане старше 55 лет, они смогут создать любой клуб по интересам, собрать единомышленников или выбрать для себя занятие в уже действующем клубе».