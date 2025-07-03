Реональда Ользина отмечает 70-летний юбилей
Сегодня ветерану окружной национальной газеты «Ханты ясанг» (Хантыйское слово) Реональде Степановне Ользиной исполняется 70 лет, с чем мы от всей души её поздравляем и желаем крепкого сибирского здоровья и долголетия!
Родилась она в деревне Тугияны Берёзовского (ныне Белоярского) района в семье фронтовика Степана Васильевича и труженицы тыла Анны Семёновны Ользиных.
По образованию она – культуролог, много лет проработала в сфере культуры родного округа.
Была первым директором этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», стояла у истоков создания общественной организации коренных малочисленных народов «Спасение Югры».
В 1994 году Реональда Степановна начала работать корреспондентом в окружной национальной газете «Ханты ясанг». Одновременно с написанием новостей и статей на хантыйском языке она активно публиковалась в русскоязычных СМИ. В своих материалах она затрагивает темы сохранения родных языков, литературы и культуры, а также традиционной хозяйственной деятельности и экологии.
Реональда Степановна является членом Союза журналистов России, несколько лет входила в состав Российской ассоциации финно-угорских журналистов (РАФУЖ).
Уважаемая Реональда Степановна, от всей души поздравляем Вас с замечательным юбилеем! Желаем Вам всего самого прекрасного! Пусть духи-покровители обской земли оберегают Вас! Тепла и внимания со стороны родных, близких и друзей! Мы Вас ценим и любим!
Коллектив объединённой редакции национальных газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»