Сегодня на заседании Думы Югры депутаты избрали Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Югры
Губернатором автономного округа Русланом Кухаруком на рассмотрение депутатов было предложено две кандидатуры на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Югры – директора этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Людмилы Алфёровой и Президента Федерации пожарно-спасательного спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ивана Тарханова.
Кандидатуры на эту должность рассматривали на заседаниях Комитета по законодательству и Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Югры на 47 заседании Думы Югры была назначена Людмила Алфёрова.
Надежда Вах