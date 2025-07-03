Международный вокальный конкурс объявляет о старте 11 сезона
OAO «TPK BC РФ «ЗВЕЗДА» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации продолжает прием заявок на участие в 11 сезоне Международного вокального конкурса «Звезда — 2026».
«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители. Голосование телезрителей и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов.
Главная цель проекта — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.
Онлайн-кастинг продлится до 14 июля 2025 года.
Более подробная информация о правилах подачи заявок указала на официальном сайте телеканала: https://tvzvezda.ru/newstar/2025/casting/ и в официальной группе конкурса в BK: https://vk.com/newstarty.