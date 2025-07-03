Школа наставничества по сохранению нематериального этнокультурного достояния Югры продолжает свою работу!
На втором занятии участники познакомились с методикой проведения, оформления результатов экспедиций и дальнейшей аудио – и видеофиксации объектов нематериального этнокультурного достояния в условиях динамики традиций.
Своими знаниями со слушателями школы поделились ведущие российские эксперты:
- Оксана Эдуардовна Добжанская, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения Арктического государственного Института культуры и искусств (г. Якутск);
- Наталия Евгеньевна Котельникова, кандидат филологических наук, заместитель главного редактора научного альманаха «Традиционная культура», главный специалист Центра культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова» (г. Москва);
- Дмитрий Игоревич Вайман, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований УрО РАН (г. Пермь);
- Ольга Алексеевна Пашина, ученый секретарь Государственного института искусствознания Министерства культуры Российской Федерации доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник ПНИЛ по изучению традиционных музыкальных культур РАМ им. Гнесиных (г. Москва).
На выступлении спикеров особое внимание было уделено определению и конкретизации понятия «объект НЭД». В ходе обсуждения было принято, что объектом НЭД является целостный, комплексный фрагмент традиционной народной культуры и к нему могут относиться:
- обрядовые и праздничные комплексы, сложные для описания, так как в них задействовано большое количество людей, играющих разные роли, предметов, атрибутов костюма, имеющих символическое значение, жанров словесного, музыкального и хореографического фольклора, звучащих на разных этапах этих действ и сопровождающих различные обрядовые действия.
- синтетические жанры фольклора, объединяющие в себе разные виды искусства: это вокально-инструментальные и хореографические формы, не существующие без музыкального сопровождения.
- определённые жанры исполнительских искусств, за исключением обрядовых, с присущими только им культурными функциями. Не могут считаться объектами отдельно взятая песня, танец или инструментальный наигрыш, поскольку они не существуют сами по себе, а являются составной частью группы произведений, объединённых одной функцией.
Большое количество полезной информации от наших спикеров получили слушатели, а теперь их ждет интересная, кропотливая работа по сбору материала и подготовка документов для включения в Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Югры.
Ознакомиться с другими объектами НЭД Югры Вы можете на сайте: https://ugra-dostoyanie.ru/.