В Игриме Росгвардия провела встречи со школьниками в честь 42 годовщины со дня образования отделения вневедомственной охраны
В Игриме сотрудники подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре организовали ряд встреч со школьниками. Мероприятия посвящены 42 годовщине со дня образования Игримского ОВО, которая отмечается 15 декабря, и направлены на профориентацию молодежи.
В школе имени Героя Советского Союза Гавриила Собянина начальник пункта централизованного наблюдения Росгвардии майор полиции Станислав Рукалеев встретился с воспитанниками детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и первичного отделения «Движения Первых» и рассказал ребятам о Героях специальной военной операции, об особенностях службы в Росгвардии, истории образования подразделения вневедомственной охраны в Игриме. Подростки, которые мечтают об офицерской карьере, узнали об условиях поступления в вузы ведомства.
Кроме этого, специалист Росгвардии стал участником школьного проекта «Мир профессий», направленного на формирование представлений учащихся о различного рода профессиях.