Национальный центр «Россия» распахивает свои двери в Ханты-Мансийске
Через несколько часов состоится официальное открытие выставочного комплекса, который собрал на одной площадке все, чем сегодня гордится округ: своей историей, культурой, достижениями и людьми.
А уже сейчас на территории НЦ гостеприимные хозяева угощают первых гостей «ЧУМовой улицы» ухой и горячим чаем. Здесь жители и гости города могут познакомиться с бытом и культурой коренных народов Югры, отведать северных деликатесов и таежный чай, сфотографироваться с оленями.
Кроме того, началась образовательная программа. Первыми лекторами стали: участник федеральной программы «Время героев», кавалер орден Мужества, награжденный медалью «За отвагу»Павел Русин и участник проекта «Герои Югры», кавалер ордена Мужества Руслан Вахитов.
Отметим, что Югра вошла в число регионов, кому доверили право построить филиал Национального центра «Россия», созданный по распоряжению Владимира Путина. Пять залов представляют все многообразие Югры, где каждый посетитель может испытать чувство гордости за родную землю.
ugra-news.ru