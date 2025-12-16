Для коренных народов Югры вводятся новые меры поддержки
Правительство Югры в ходе еженедельного заседания одобрило предложение Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа об актуализации окружных мер социальной поддержки для граждан из числа коренных народов. Данные предложения поступили в ходе экспертной сессии «Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных малочисленных народов Севера».
«Проект постановления предусматривает возможность направления средств из окружного бюджета на компенсацию расходов по приобретению лекарственных средств и услуг по погребению. Также проведена индексация материальной помощи одному из родителей на приобретение одежды для детей — она составит 19,6%. Эти меры являются ответом на запросы, которые поступили от представителей коренных малочисленных народов», – отметил Губернатор Югры Руслан Кухарук.
Так, в качестве нового направления оказания материальной помощи вводится компенсация расходов, связанных с приобретением лекарственных препаратов по рецептам врачей медицинских организаций для амбулаторного лечения, в том числе хронических заболеваний.
Размер выплаты будет равен сумме фактически понесенных расходов, но не более 5 000 рублей. Воспользоваться данной мерой поддержки смогут представители коренных народов Югры, постоянно проживающие в местах традиционной хозяйственной деятельности, один раз в календарный год.
Еще одно изменение коснулось особо чувствительной темы для коренных жителей, связанной с затратами с транспортировкой тела в труднодоступные и отдаленные населенные пункты и услугами для захоронения – в случае смерти близкого родственника. Выплата на погребение в размере 20 000 рублей будет предоставляться одному из близких умершего на основании его заявления и сведений о смерти через «Агентство социального благополучия населения». Ранее такая выплата осуществлялась только на перевозку тела.
Также на 19,6 % проиндексирован размер компенсации расходов по приобретению одежды для детей граждан из числа КМНС. Материальная помощь предоставляется одному из родителей один раз в год в сумме фактически понесенных расходов, но не более: 8 914 рублей – на каждого ребенка дошкольного возраста; 9 538 рублей – на каждого ребенка школьного возраста.
Как отметила первый заместитель директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Мария Орлова, предлагаемые меры позволят улучшить качество жизни представителей коренных малочисленных народов Севера и обеспечить более эффективную защиту их прав и интересов.
Информация Департамента внутренней политики Югры