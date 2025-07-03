Внесены изменения в закон «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Законопроект внесен в качестве законодательной инициативы прокурором Югры.
Действующим законом предусмотрено повторное бесплатное предоставление гражданину в собственность земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в случаях, связанных со стихийными бедствиями либо иными чрезвычайными обстоятельствами, вследствие которых невозможно дальнейшее использование земельного участка по целевому назначению, и при условии возврата ранее предоставленного земельного участка в государственную или муниципальную собственность.
Поправками утверждается для граждан право на сохранение в собственности ранее предоставленного им земельного участка, но признанного непригодным в случаях, связанных со стихийными бедствиями либо иными чрезвычайными обстоятельствами, вследствие которых невозможно дальнейшее использование земельного участка по целевому назначению и дополняется возможностью отказаться от права собственности на такой земельный участок в соответствии с гражданским и земельным законодательством.
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Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа