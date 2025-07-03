Принят закон «О максимальных ценах на выполнение работ по установлению на местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
С 2021 года на территории РФ начала свою работу программа «Арктический гектар». Ее суть заключается в освоении земельных территорий на Севере и в улучшении качества жизни жителей Арктической зоны РФ.
С 1 сентября 2025 года действие программы «Арктический гектар» распространится на территории Белоярского и Берёзовского муниципальных районов автономного округа.
Согласно программе, граждане России независимо от места жительства, а также иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, могут получить земельный участок в безвозмездное пользование сроком на 5 лет и площадью до 1 гектара.
Принятым законом устанавливаются максимальные цены на выполнение работ по установлению на местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование.
В частности, при определении границы участка четырьмя и менее характерными точками стоимость работ не должна превышать 30 тыс. рублей, за каждую дополнительную точку при определении границ стоимость работ будет увеличиваться не более чем на 1,5 тыс. рублей.
Также следует отметить, что цены на выполнение работ по установлению границ земельных участков не включают в себя транспортные и командировочные расходы, связанные с выполнением данных работ.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа