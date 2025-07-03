Внесены изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Законопроект разработан Депсоцразвития Югры в связи с изменениями, внесенными в федеральный закон «О ветеранах» в части установления правовых гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
Устанавливается, что право на получение статуса ветерана боевых действий будет распространено на следующие категории граждан:
- военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, прокуроры, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, в том числе уволенные в запас (отставку), выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции;
- лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации), в ходе специальной военной операции, отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.
При этом названным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении соответствующих задач, будет присваиваться статус инвалида боевых действий.
Ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на меры социальной поддержки за счет средств бюджета автономного округа (в дополнение к федеральным), в виде оплаты газификации жилого дома (квартиры), бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, ежегодной денежной выплаты за боевые заслуги перед Отечеством. Инвалидам боевых действий дополнительно предусмотрены сертификаты на приобретение и ремонт технических средств реабилитации.
Также категория родителей, имеющих право на региональные меры социальной поддержки, дополняется родителями сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, погибших, пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей, из числа категорий, установленных Федеральным законом «О ветеранах»; гражданами из числа лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, в соответствии
с Федеральным законом «Об обороне», погибших в ходе выполнения указанных задач.
Данные изменения позволят распространить на родителей указанных граждан меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия, ежегодной денежной выплаты за боевые заслуги перед Отечеством, услуг по оздоровлению на базе организаций социального обслуживания автономного округа.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа