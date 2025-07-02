Депутаты Думы Югры выделяют существенные суммы на поддержку югорчан, находящихся в зоне проведения СВО.
Единороссы Думы Югры сегодня на заседании фракции приняли решение направить средства своих депутатских фондов за третий квартал на материально-техническое обеспечение граждан, принимающих участие в специальной военной операции и призванных на территории Югры.
Прокомментировал это решение Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков: «Мы выделяем деньги на эти цели регулярно. На сегодняшний день выделены финансовые ресурсы в сумме более 56 миллионов рублей. На эти средства будут приобретены квадроциклы, мотоциклы, поражающие дроны, разведывательные, беспилотные. Буквально вчера мы отправляли партию квадроциклов с прицепами в зону проведения специальной военной операции. Они были куплены как раз на те деньги, которые мы выделяли еще в феврале – 59 миллионов рублей. В ближайшее время новая техника будет приобретена и отправлена в зону проведения специальной военной операции, – отметил спикер окружной Думы. – Мы это делаем, чтобы приблизить нашу победу. Потому что парни, которые воюют в зоне проведения специальной военной операции, должны ощущать, что за ними Югра, за ними страна, за ними все мы. Мы имеем обратную связь. Очень много видео обращений, писем, и для бойцов в зоне спецопераций очень важно понимать, что о них помнят, о них заботятся, им помогают. Вместе мы победим».
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Пресс-секретарь Председателя Думы Югры