Руслан Кухарук на личном контроле держит вопросы по созданию инфраструктуры для организации обращения с ТКО в Югре
В Югре по нацпроекту «Экологическое благополучие» продолжается реализация мероприятий по созданию инфраструктуры для организации обращения с ТКО. Об этом доложил губернатор Руслан Кухарук заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Патрушеву во время совещания с руководителями федеральных ведомств и главами субъектов.
Глава региона рассказал, что в Югре в прошлом году утвердили дорожную карту, которая предполагает достижение поставленных целей в ускоренные сроки.
Так, после согласования с ФАС России удалось изменить условия концессионного соглашения, заключенного в 2020 году по строительству комплексного межмуниципального полигона ТКО для Нижневартовска, Мегиона, Нижневартовского района. Благодаря совместной работе с федеральными структурами 3 июня получено разрешение на корректировку условий договора. Строительство подъездной дороги к полигону будет осуществляться за счет средств окружного бюджета, что в дальнейшем позволит исключить дополнительную нагрузку на тариф.
Сейчас производится согласование нового земельного участка для размещения комплексного межмуниципального полигона ТКО для Сургута, Когалыма, Сургутского района с учетом логистической схемы обслуживания, решается вопрос о передаче территории концессионеру.
По строительству комплексного межмуниципального полигона ТКО для Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района после перевода участка лесного фонда в категорию земель промышленного назначения документы направлены на согласование в Правительство РФ.
«Все проекты держу на личном контроле. Вместе с тем продолжаем решение вопроса о создании новых контейнерных площадок на территории садово-огороднических товариществ. Муниципалитеты провели анализ существующей потребности. На основании полученной информации подтверждена необходимость в 129 местах для сбора отходов. Больше всего в них нуждаются Ханты-Мансийск, Мегион, Когалым, Пыть-Ях и Урай. Главам муниципалитетов даны соответствующие поручения», – отметил Руслан Кухарук.