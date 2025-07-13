Роспотребнадзор проверил летние лагеря Югры на соблюдение санитарных норм
Управление Роспотребнадзор по Югре проверил на санитарно-эпидемиологическую безопасность летние оздоровительные лагеря региона.
«На настоящий момент в округе продолжают функционировать 148 летних оздоровительных учреждений, 338 завершили свою работу, а 25 еще только планируют открыться. Уже отдохнули и оздоровились более 28 тысяч детей», — приводит статистику ведомство.
Специалисты управления обследовали 410 летних оздоровительных организаций, в ходе проверок были отобраны и исследованы пробы питьевой воды, пробы воды бассейнов и открытых водоемов, используемых в целях купания; пробы почвы и песка.
Также эксперты проверили качество продовольственного сырья и пищевых продуктов. В сообщении отмечается, что выявлены минимальные отклонения от норм по качеству питьевой воды (1,3 % от 444 проб), калорийности блюд (1,2 % из 181 пробы), а также несоответствие массы выдаваемых детям блюд (0,9 % из 116 проб). Кроме того, в 1 % из 1755 смывов с объектов окружающей среды выявлены микроорганизмы.
По данным ведомства, проверено 20 поставщиков пищевых продуктов в летних оздоровительных учреждениях и 18 операторов питания.
«В ходе первой смены обращений в адрес управления Роспотребнадзора по Югре связанных с нарушением прав потребителей при оказании услуг в ходе летней оздоровительной кампании — не поступало. Нарушений прав потребителей не зарегистрировано», — отмечается на сайте управления.
Случаев массовых инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с пребыванием детей в летних лагерях, присасываний клещей — не зарегистрировано.
Контрольно-надзорные мероприятия в отношении организаций отдыха и оздоровления детей продолжаются.