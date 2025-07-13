Губернатор Югры поздравил югорчан с Днем рыбака и посетил ведущее предприятие региона в сфере разведения рыбы
Сегодня в России отмечают День рыбака. Югорчан с этим праздником поздравил глава региона Руслан Кухарук.
«Накануне профессионального праздника посетил Югорский рыбоводный завод — ключевое предприятие региона в сфере искусственного разведения рыбы. Здесь выращивают краснокнижных осетров, стерлядь и другие ценные виды рыб», — написал губернатор Югры с своем телеграм-канале.
Он отметил, что основную массу продукции здесь подготавливают для зарыбления рек. Только в прошлом году для этих целей выращено 34,5 млн штук молоди, ремонтно-маточное стадо сиговых и осетровых видов рыб на заводе достигло суммарной биомассы в 29,2 тонн.
Проведенная на заводе реконструкция позволила увеличить площади выростных пойменных водоемов, ввести в эксплуатацию модернизированные цеха, запустить новые садковые участки. Масштабное производство идет на высоком уровне. По словам губернатора, предприятие не просто соответствует всем нормативам — оно задает серьезную планку для отрасли. Но главное, что здесь работают идейные люди, настоящие энтузиасты своего дела.
«Будем и дальше поддерживать развитие рыбоводного хозяйства в автономном округе. Договорились с руководством завода о совместной работе по расширению сбыта продукции. Вместе с тем продолжим миссию по восстановлению водных биологических ресурсов: к этой программе подключим подразделение Югорского рыбоводного завода в Березово», — подчеркнул глава региона.
Руслан Кухарук поздравил всех работников рыбного промысла, рыбаков и любителей ловли с праздником, отметив, что их труд — настоящее богатство Югры.