Югорский лыжный марафон вошел в ТОП-3 марафонов России по массовости
Югорский лыжный марафон вошел в тройку лучших марафонов России по версии RussiaLoppet — одного из самых авторитетных спортивных сообществ страны, объединяющего десятки марафонских гонок.
Напомним, что в 2025 году в дистанции на 50 километров свободным стилем было 736 финишеров. В дистанции на 25 километров свободным стилем в Югре было 598 участников.
«Гордимся, что Югра радушно принимает спортсменов со всей России и зарубежья! Здесь, в Ханты-Мансийске, они находят отличную трассу, яркую атмосферу и душевный северный приём. Спасибо каждому, кто вносит неоценимый вклад в организацию такого важного события, а также тем, кто выходит на старт, болеет, поддерживает и верит в наш марафон. Югра — территория больших побед», — отметили в департаменте физкультуры и спорта Югры.
Отметим, что всего в этом году XII Югорский лыжный марафон «UGRA SKI» в Ханты-Мансийске объединил более 13 000 участников и зрителей, подарив всем незабываемые впечатления.