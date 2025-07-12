Культурные проекты из Югры претендуют на звание лучших туристических событий страны
Культурные и инфраструктурные проекты из Югры стали номинантами престижной национальной туристической премии «Russian Traveler Awards 2025».
«Получить эту премию – это прекрасная возможность показать всей стране богатство нашей культуры, традиций и природного наследия», – отметила заместитель губернатора Югры Елена Майер.
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», где можно погрузиться в быт и традиции коренных народов Севера заявлен в блоке «Сокровища России» в номинации «Культурно-исторический объект/музей».
Отдельных слов заслуживает яркий и самобытный фестиваль «Югорские обласы», собравший этим летом более 6 тысяч человек из 13 стран мира. Он представляет Югру в номинации «Фестиваль/Праздник».
Няганский парк «Центральный лес культуры и отдыха» представлен в номинации «Культурно-досуговое/общественное пространство». Его просторы, занимающие около 50 гектаров, стали любимым местом отдыха для тысяч югорчан, где гармонично сочетаются природа, спорт и культурный досуг.
Голосование уже идет, а итоги будут объявлены в ноябре.