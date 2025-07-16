Ханты-Мансийск приглашает на форум «Добрино» людей с добрыми сердцами со всей России
Активистов волонтёрских и добровольческих движений, представителей помогающих профессий, социально ориентированных НКО и образовательных учреждений, участников программы «Обучение служением», наставников и лидеров общественных инициатив, руководителей общественных организаций, представителей госсектора и бизнеса приглашают принять участие во Всероссийском форуме развития гражданского общества «Добрино» платформы Росмолодёжь.Форумы – флагманском событии Академии развития гражданского общества «Добрино» – проект от Росмолодёжь. Событие пройдёт с 9 по 14 сентября в Ханты-Мансийске и объединит в столице Югры 500 участников из разных регионов страны. Подать заявку можно до 17 июля на платформе Добро.рф.
«В этом году мы приглашаем всех на обновлённый форум “Добрино”. Новое название позволило расширить не только целевую аудиторию, но и направления, по которым мы будем работать в этом году. Мы ждём всех, кто готов называть себя лидерами социальных преобразований, кто готов идти с нами дорогой Добра. И в свою очередь обещаем наполнить программу новыми образовательными форматами и идеями, которые позволят участникам ещё глубже проработать собственные идеи и найти новых друзей», — подчеркнула заместитель Председателя Ассоциации Добро.рф, ректор Академии развития гражданского общества «Добрино» Мария Афонина.
Образовательная программа включает в себя пять тематических направлений.
Направление наставничества посвящено участникам, способным сформировать методологию «от человека к человеку». Здесь соберутся люди, имеющие опыт наставничества в разных сферах. Они обменяются знаниями и системно обсудят вопрос «как воспитывать людей в духе традиционных ценностей».
На направлении про помогающие профессии встретятся специалисты, чья основная деятельность направлена на оказание поддержки и помощи другим людям в различных аспектах их жизни. Это профессионалы, взаимодействующие с людьми с инклюзией, сложными подростками, работающие на горячих линиях, в паллиативных центрах, а также все те, чья работа связана с социальным служением.
Представители НКО на форуме обменяются опытом и получат инструменты, в том числе в сфере финансов, которые позволят их организациям стать более устойчивыми и влиятельными.
В блоке, посвященном добровольчеству, обсудят тему: «Добровольчество как социальный лифт». Здесь поговорят про социальное здоровье общества и способы влияния на него.
Реальные проекты по внедрению инноваций в систему образования будут создавать на направлении, связанном с программой «Обучение служением». Кроме того, в рамках этого блока состоится презентация третьей миссии университетов. Эта концепция подразумевает активное взаимодействие вузов с социальными потребностями общества и запросами рынка, связывая свою деятельность с социальной и экономической ответственностью.
«Форум “Добрино” станет флагманским мероприятием Академии развития гражданского общества “Добрино”. Он будет посвящён профессиональному развитию в некоммерческом секторе и устойчивости социально ориентированных НКО. В секторе идут системные изменения, формируется профессиональный стандарт, запускаются профильные программы обучения в вузах, меняются подходы центров карьеры с целью приглашения студентов на стажировки и работу в НКО. Меняется сам образ НКО как будущего работодателя. Во многом этому способствует и реализуемая нами программа “Обучение служением”, охватившая уже 514 вузов России. Этим и другим вопросам, способствующим развитию гражданского общества, будет посвящён форум “Добрино”», — отметил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель Добро.рф Артём Метелев.