Музей геологии, нефти и газа открывает летнюю программу «Лето у парапета»
1 августа в 17:00 Музей геологии, нефти и газа приглашает жителей и гостей города на яркое открытие летней программы «Лето у парапета». Мероприятие пройдет на примузейной площади по адресу: ул. Чехова, 9.
В этом году посетителей ждет особая программа, сочетающая научные открытия с развлечениями. Гости смогут поучаствовать в увлекательных экспериментах, создать необычные картины при помощи нефти, отправиться в виртуальное путешествие по просторам Вселенной с помощью VR-технологий, а также насладиться шоу мыльных пузырей и интерактивными играми.
«Программа «Лето у парапета» создана специально для семейного отдыха. Мы стремимся показать, что наука может быть увлекательной, а музей – это современное пространство для познания и развлечений», - отмечают организаторы праздника.
Мероприятие пройдет в формате открытой площадки, вход свободный для всех желающих.