В российских городах развернут программы поддержки НКО и социальной активности: начало положено в Академии «Добрино»
В Ханты-Мансийске 22-24 июля дан старт федеральной образовательной программе «Добрые города» для команд 14 российских городов. Проект по обучению муниципалитетов развитию социальной активности через прямой диалог государства, активных граждан, некоммерческого сектора реализуют Академия развития гражданского общества «Добрино», экосистема социального развития Добро.рф совместно с ВАРМСУ при поддержке Управления Президента РФ по внутренней политике, Росмолодёжи и госкорпорации «Росатом».
Первый модуль программы прошел в Югре, важным событием которого стала панельная дискуссия «Развитие программ социальной активности на местном уровне» с участием губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сопредседателя ВАРМСУ Руслана Кухарука, председателя Комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике, Председателя Совета Ассоциации «Добро.рф» Артема Метелева, сопредседателя ВАРМСУ Ирины Гусевой, ректора Академии развития гражданского общества «Добрино» Марии Афониной и генерального директора АНО «Энергия развития» (ГК «Росатом») Ольги Шкабардня.
Как подчеркнул Руслан Кухарук, Югра стала площадкой запуска программы «Добрые города» неслучайно: «В автономном округе на системной основе ведётся работа по поддержке некоммерческого сектора, социальных предпринимателей, волонтёров и активных граждан. Сегодня здесь объединились представители муниципальной и региональной власти, Добро.Центров, НКО, социальных предпринимателей – все те, кто заинтересован в развитии своих территорий. Мы уже много лет делаем ставку на постоянную, а не разовую поддержку социально ориентированных организаций. Именно в Югре были созданы цифровые сервисы, например, единый личный кабинет активиста (ЕЛКА), который стал прообразом большого количества аналогичных цифровых платформ по всей стране. Мы все вместе стремимся к главной цели – чтобы всё больше людей по всей стране включались в добрые дела, в том числе помогая участникам специальной военной операции и их семьям. Это – общее дело государства, регионов и мощного сообщества добровольцев, которые приближают нашу общую Победу».
Главная цель программы – развитие социальной активности в российских городах. «Качество жизни, доверие друг к другу и счастье наших людей – главная цель программы «Добрые города». За время обучения участники создадут концепции, которые станут основой для утверждения главами муниципалитетов программ социальной активности в каждом из 14 городов. Это значит, что тысячи людей получат больше поддержки для своих инициатив. Будет создано больше условий для вовлечения жителей, молодежи в благотворительность и волонтерство. Будут созданы новые рабочие места в НКО и секторе социального предпринимательства. Сегодня гражданское общество – это огромный ресурс, который развивает страну, решает социальные проблемы, дает экономический эффект, меняет культуру и дает уверенность в завтрашнем дне», – рассказал Артем Метелев.
Значение развития программ социальной активности для повышения качества жизни людей в муниципальных образованиях отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева: «ВАРМСУ придаёт большое значение развитию добровольчества, которое в последнее время играет ключевую роль в укреплении местных сообществ. Муниципалитеты сегодня сталкиваются с широким спектром задач – от решения экологических вопросов до оказания поддержки участникам СВО и их семьям. Тому подтверждение – яркие примеры успешных муниципальных практик. В Анапе муниципальная власть совместно с волонтёрами, казачьими формированиями и бизнесом быстро организовала координацию сил и ресурсов для ликвидации последствий экологической катастрофы. В Нефтеюганском районе Югры развивается семейное волонтерство, объединяющее родителей и детей для помощи пожилым, экологии и поддержки семей военнослужащих. В Тульской области действует программа «Герой71», обеспечивающая комплексную поддержку участников СВО, ветеранов и их семей через центр с персональным куратором. Муниципальные инициативы показывают эффективность совместной работы общества и власти для решения важных социальных задач».
О структуре образовательной программы «Добрые города» рассказала ректор Академии развития гражданского общества «Добрино», заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.рф Мария Афонина: «Программа будет состоять из трех очных образовательных модулей, завершающий из которых пройдет в Москве в рамках форума Международного гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В межмодульный период участники под руководством экспертов и кураторством глав городов будут разрабатывать программы развития социальной активности. По завершении обучения сопровождение команд продолжится в формате консультационной и экспертной поддержки с целью внедрения разработанных программ на местах».
Программа «Добрые города» реализуется по Поручению Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко по итогам заседания Организационного комитета по присуждению Международной Премии #МЫВМЕСТЕ для победителей и финалистов Премии в категории «Территория», а также команд городов-партнеров программы.
К участию приглашены 14 команд из городов-победителей и финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ в категории «Территория» (г. Шахты Ростовской области, г. Сочи, г. Орск Оренбургской области, г. Снежинск Челябинской области, г. Зеленогорск Красноярского края, г. Юрга Кемеровской области); молодежных столиц России (г. Омск, г. Пермь); «атомных городов» (г. Полярные зори Мурманской области, г. Новоуральск Свердловской области, г. Саров Нижегородской области); городов, реализовавших успешные практики в работе с гражданским обществом и в поддержке некоммерческого сектора (г. Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; г. Городец Нижегородской области, г. Ульяновск Ульяновской области).
В ходе четырехмесячного обучения они освоят теоретическую базу, под руководством экспертов разработают программы развития социальной активности в своих городах, которые презентуют на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре 2025 года. В финале утверждать разработанные командами программы развития социальной активности будут главы городов.
В рамках первого образовательного модуля 22-24 июля участники познакомились с лучшими практиками развития территорий и применения социальных инициатив в муниципалитетах, изучили основы муниципальных коммуникаций, механики работы в команде, определили миссии своих программ, освоили принципы проектного управления и начали формировать концепции дорожных карт для своих территорий.